彰化蛋黃酥名店不二坊（原不二家），無預警宣布9月9日至9月26日「暫停現場販售」，今（5日）起至8日剩4天，恐引爆瘋搶盛況。不二坊表示，因配合政府新冠肺炎防疫政策，決定實體店面停賣18天，避免人潮群聚。網友大驚，前兩天中元節還賣得嚇嚇叫，中秋節（10月1日）前就買不到了！

不二坊貼出公告，配合政府防疫政策。（翻攝Google Map）

不二坊的蛋黃酥遠近馳名，經常在網購排行榜上名列前茅，「每逢中秋倍思酥」，秋節前夕更常見本店大排長龍，把整條彰化中正路塞得水洩不通，甚至要出動警察交管。

今年盛況依舊，日前中元節又見排隊，還被虧「錯把中元當中秋」，可見生意之好。不過人潮群聚、又沒有強制戴口罩，看在推動「防疫新生活」的政府眼中，自然是不良示範，也因此不二坊主動宣布，暫停現場販售，冷卻搶購熱潮。

不二坊表示，9日至26日雖不賣，但已完成預訂的顧客，這段期間仍正常出貨。

不二坊早期叫不二家，後因商標問題更名，沒想到改名後業績不墜，蛋黃酥從一顆20元一路漲到40元，仍供不應求。不二坊在去年中秋節也曾因排隊人潮造成交通大亂，自行休息4天，讓周邊商圈和警方鬆口氣，「蛋黃酥之亂」的威力可見一般。

(中時新聞網)