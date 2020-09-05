行駛貫穿台北市與新北市之間，車程全長超過40公里，年營收超過3億元的307路線公車，過去有雙北地區「公車之王」的稱號，因為行車路線經過許多繁華、人潮多的地區，是各家公車業者必爭路線。北市交通局本周四完成307路權接駛審查，從明年2月後的未來5年，這條路線的公車經營權，再度由首都客運、台北客運取得路權，引發其他公車業者譁然，紛紛議論台北市府，竟然讓泛首都集團，在北市一家獨大，但交通局強調，審查絕對公正公開。

307公車的起點為台北撫遠街、終點在新北市板橋區，因為全長逾40公里，途經許多雙北人潮密集區，像是南京東路、台北車站、及中和連城路等地區，是大台北地區車班最密集、運量最多的公車。每逢尖峰時段，平均每4至6分鐘就有一班車，一直以來都是雙北最賺錢的公車路線。

307公車起初由大有巴士單獨營運，但因為大有巴士爆發財務危機，導致307路線發生經營不善等問題，交通局於2013將307線部分經營權（原大有巴士的經營權）釋出，當時經過競標徵選，由台北客運、首都客運接駛，經營至今已8年。

據《自由時報》報導，307公車是台北市府目前唯一收回路權的公車路線，因為這條線營收高，許多公車客運業者都想經營。而307路權將在明年2月20日到期，交通局已於9月3日完成2021年2月21日至2026年2月20日的5年經營權接駛審查案，北市14家聯營公車業者中，有不少家業者，都提出營運計畫書參與評選，最後由首都客運、台北客運出線，再度取得路線經營權。

結果評選結果一出，公車客運業私下議論紛紛，認為307路第二次被首都集團取得經營權，大家原本以為市府不會偏袒，但竟然讓泛首都集團又取得路權，這樣等於北市公車市場，儼然出現一家獨大的情形。

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(中時新聞網)