基隆大武崙工業區北側近41公頃的土地曾是保護區，但在1983年因人口劇增，可是這41公頃的土地分散在該區的6處，市府欲將土地從保護區變更為住宅區，不料調查後發現區域內土地多屬丘陵山地，並有9成以上坡度達15％以上，又有順向坡、地質敏感等問題，因此也都未在開發期限內完成合理性申請，擱置至今已期滿，因此都發處擬將土地回復為原計畫保護區，讓在地環境可以調養生息。

對此，都市發展處都市科長余憶雯受訪指出，這是在大武崙北處有6處、合計41公頃的土地，當初於民國72年工業區開發後，市府原先預計會有一波，51萬人就業移民潮進駐會需要住宅，但未料不如預期，而該地區的都市計畫明定改成住宅區有嚴格規定條件，其房屋需具備50％公設比，在當時為非常高的公設比，導致地主乏人問津，她說，市府實際考察也發現其實坡度都很陡峭，有些甚至也沒有連外道路，在102年市府在進行通盤檢討時，有再次發布都市計畫相關條例，並直指若地主們在3年內，皆未取得雜項執照，就會直接啟動回復住宅區，並將公設比降至40％，但仍然無人申請。

余憶雯表示，該案目前才剛啟動都市計畫的法定程序，都發處在今年8月24已公布程序，並將在9月11日邀請共達297位的地主參加展覽說明會，若現場對該6處土地上有任何意見，市府將會把民眾意見整合，由市府及內政部進行通盤考量，並實施兩級制審議討論。她說，其實6處基地，都位處都市外圍，其土地的地形坡度都很陡峭，又有地質敏感及順向坡問題，實在無法開發，也真的不適合開發作為住宅區，如某處基地上方可以看到周邊有建物，但區域內只有雜草叢生，真的都沒地主提出申請。

余憶雯指出，其實在102年通盤檢討重新發佈後，在105年6月26日，就要恢復原計畫保護區，市府已經一再等待地主申請，但遲遲都沒有消息，因此市府才在近日進行回復程序。她說，土地在當初65年都市計畫時，就是保護區，在72年申請從保護區變成住宅區，但因為案子施行時間已經很久了，並且地主都知情，因此沒有聽到反對聲音，而市府將於在11日的說明會中，提出意見，不服者也可提起行政訴訟救濟。

對此，在地土生土長成長的市議員鄭愷玲也透過辦公室主任方偉光表示意見，她說該區域涉時已久，但市府仍需要以整體都市規劃及鄰近的大武崙工業區的未來發展進行考量，所以地主權益更是不得有損害，希望藉由說明會的舉辦，讓在地新舊住民，都可以更理解整天區域的現況，並指出，自己相信市府團隊的努力及專業，也會全力替在地市民權益把關。

(中時 )