基隆市節能家電補助十分熱門，去年不少民眾漏夜排隊，爆出不少怨言，基隆市政府今年因應疫情簡化申請流程，採電腦上網登記方式，不用在大排長龍，即日起開放線上申請，去年4月30日以後購買的1、2級節能家電，包括冷氣機、電冰箱、除濕機，都可以申請補助，總計最高可得到8千元補助，登記截止時間為30日下午5點30分止，而10月16日公開抽選。

市府表示，凡設籍於基隆市的市民於108年4月30日之後購買的1、2級節能家電，但上期沒有申請過的民眾，都可以來申請補助，待抽獎獲得補助資格後，再至基隆市政府工務處申請櫃檯（基隆市信二路299號5樓）填寫領據即可。

市府指出，「冷氣機」每瓩補助1000元，每台補助最高3000元；「電冰箱」則為每公升補助10元，每台補助最高3000元；「除濕機」每公升200元，每台補助最高2000元，總計最高8000元，而線上開放登記期間，如有申請操作困難者，也可電洽02-24272437、02-24265420或親至工務處申請櫃檯洽詢，或到基隆市共推住商節電行動網查詢相關資料。

(中時 )