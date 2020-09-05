口罩國家隊「加利科技」被爆混充大陸製口罩，未料東窗事發後，老闆林明進竟嗆聲以「國家隊為恥」揚言退出，引發負評聲浪不斷，對此「486先生」則嘲諷：「用取巧奸巧的方法，早晚會摔跤」。

486先生表示「加利科技」賣的是合格產品，上繳國家的卻是大陸產品，還委屈表示員工除了賺到錢還有甚麼？對此他反問：「你可以給員工很好薪資，給他們好的待遇福利，請問你有嗎？」直言加利老闆就是貪婪，只想賺更多而已，他強調每個人都想賺更多，無可厚非是人之常情，但君子愛財取之有道，若用取巧奸巧的方法早晚會摔跤，如今一手好牌全打壞，呼籲政府一定要依法追究起訴。

對於此事件，蔡英文總統表示導致國家口罩隊形象打折，目前除司法機關開始偵辦外，也要求行政團隊徹查有無類似情事，並要求確保市面上流通的國家徵用口罩，都符合防疫標準，對於負責人林明進批評政府壓榨，讓員工根本無法休息，甚至大喊「以國家隊為恥」，衛福部長陳時中則怒嗆：「不合法就是不合法，不要在那邊五四三」。

對此網友也留言怒嗆：「踢出國家隊？太便宜了啊！不法所得先上繳再說」、「如此行徑簡直就是預謀殺人」、「這種人才是國家之恥」。

(中時新聞網)