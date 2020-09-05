英國爵士莫瑞(Andy Murray)在美網早早出局，20歲加國小將阿里亞辛(Felix Auger-Aliassime)前役在中央球場以直落三輕鬆擊敗這位昔日的男網天王。33歲的莫瑞感嘆他以後恐怕都拿不下大滿貫了，「我光是擁有正常的臀部就很不容易了。」

英媒BBC報導，莫瑞因為嚴重的臀傷一度想要退休，現在他表示即使難如登天，也要緊捉最後一點希望。「這很艱難，但我何必放棄嘗試？我為什麼不盡全力再拚拚看？我還想把星星射下來呢。」

美網之前的西南公開賽，莫瑞打敗德國名將祖維瑞夫(Alexander Zverev)，美網首輪五盤大戰擊敗西岡良仁，挽回莫瑞不少信心。主要是他的臀傷減緩，「我的感覺比幾個月前好多了。」莫瑞最後一次打進大滿貫8強是2017年溫網，此後四天王時代就只剩下三天王。

2006年，莫瑞接下老前輩韓曼(Tim Henman)的棒子成為英國網壇一哥，自此以「英國希望」之名奮戰到2013年，終於在母國奪回溫布頓單打冠軍，讓希望成真。2016年他再奪一次溫網，直到2018年才卸下英國一哥的重擔。

現在的「英國希望」是埃德蒙(Kyle Edmund)、伊凡斯(Dan Evans)，埃德蒙首輪抽到球王而出局，伊凡斯次輪敗給法國選手。

(中時新聞網)