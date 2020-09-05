2020年第一號強颱，海神威力強大，日本政府將發布「特別警報」，呼籲日本民眾保命防颱。(圖擷自日本氣象協會)

強颱海神持續北移，預估將逼近日本，日本進入防災保命的最嚴峻狀態。此2020年第一號強颱，威力強大，日本政府發布「特別警報」，預計明(6)日上午將接近沖繩，6日到7日間接近奄美地區與九州，並可能登陸。

《日テレNEWS24》報導，海神最大瞬間風速在沖縄、大東島、奄美可達每秒80公尺，九州南部達每秒65公尺，猛烈強風將使房倒屋毀。除了強風，入夜後還有強降雨，西日本沖縄到九州等地區將遭暴雨襲擊。預防海神的來襲，務必及早避難，做好保命警戒。

日本氣象協會示警，海神將接近或登陸沖縄、奄美、九州，預估帶來的暴風、大雨、巨浪、大潮將創下史上紀錄，必須提高警戒，完成必要的防颱措施。

NHK指出，海神來襲，氣象廳與國土交通省連續2天大陣仗召開聯合記者會，呼籲民眾防災，是非常罕見的特殊案例。「特別警報」等級是數十年才會發生一次，是強調「緊急事態」的最高等級警報。

根據日本的颱風分級，「特別警報」等級是比照1959年「伊勢灣颱風」（超級強烈颱風薇拉），當颱風達到中心氣壓930百帕以下、最大風速超過每秒50公尺時發布。伊勢灣颱風被稱為日本戰後最強的颱風，當年造成5098人死亡。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，海神威力近巔峰，氣象局估近中心最大平均風速105浬/時、日本估100浬/時，皆為「強烈」颱風，美國(JTWC)甚至估為135浬/時的「超級」颱風(super typhoon)；由於缺乏飛機穿越的觀測資料，實際上是多強？沒有答案！

天氣職人吳聖宇說，海神颱風眼牆也組織的非常漂亮，強度仍有再增強的空間，範圍也還會再擴大，對於日本、韓國防災的壓力應該會非常巨大。

(中時新聞網)