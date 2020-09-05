陸媒《環球時報》社評5日表示，必須指出，大陸社會目前處於近些年來相對最穩定的時期，共產黨作為長期執政黨的威望不斷鞏固。外界、尤其是華盛頓不要誤判了大陸政治形勢，一些大陸異見人士也不要錯讀了民意。主因有三：大陸牢牢控制住了疫情、美國原來的形象在大陸人眼中嚴重生銹了、大陸政府真的為人民服務。

社評分析三大主要原因：

第一，大陸牢牢控制住了疫情。這一巨大成就帶來了一些根本性認識，化解了武漢疫情早期人們對大陸體制可能存在嚴重缺陷的質疑。人們前所未有地相信大陸的體制有能力應對各種非常極端的挑戰。一些看似不可能的成功，大陸也有可能在共產黨的領導下做到。

社評稱，第二，美國原來的形象在大陸人眼中嚴重生銹了，甚至在垮塌。某大城市曾經有一種戲謔說法：一等姑娘嫁「美軍」，二等姑娘嫁「皇軍」，三等姑娘嫁「國軍」，四等姑娘才會嫁「共軍」。然而，大陸的城市迅猛發展，物質生活水準的提高在逐漸重塑大陸人的目光。尤其是從貿易戰開始，陸美形成了「貼身博弈」，這讓大陸人把美國看得更清楚了。

社評說，第三，大陸政府真的為人民服務，而不是像美國那樣為資本服務，這一次，大陸老百姓算是看清楚了。大陸仍有很多問題，疫情衝擊了經濟，但是關鍵時刻人民有依靠，相信共產黨不會讓問題就這麼發酵、膨脹下去，一定會採取措施扭轉局面。武漢的事情證明了這一點，美國等外部世界疫情嚴重失控反襯了這一點。

另外，大難當前，人命和老百姓的健康被放在第一位，而不是資本利益被置於首位。老百姓有什麼疾苦，通過互聯網一曝光，政府真的緊張，調整很快就來。美國已經死18萬多人了，600多萬人感染，就這樣，現政府的支持率不受大的影響，美國的價值體系該扭曲到了什麼程度？

社評坦承，大陸當然還是有問題的，官僚主義、形式主義，還有一些地方做事「一刀切」的簡單主義，老百姓看得到，也意見很大。如何突破這些痼疾，這是大陸持久的挑戰。但必須要說，大陸今天的政治凝聚力遠遠大於離心力。大陸會帶著自己的問題繼續前進，並且在前進的路上不斷與自己較勁，力爭解決自身的問題。

(中時 )