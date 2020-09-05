新冠肺炎爆發初期，口罩一片難求，政府協調工具機廠商組成「口罩國家隊」，加緊趕工打造口罩機台產線，然而，加利科技有限公司八里廠口罩卻被查出竟混有大陸製，引發外界譁然。對此，前衛生署長楊志良認為，目前口罩已經不缺了，政府應該回歸市場機制，不必再組國家隊。

國家隊之一的加利科技公司，以大陸製口罩混充國產醫用口罩為政府徵用，嚴重影響國內口罩業者信譽。對此，經濟部指出，6月以前有藥證的工廠所生產的口罩都是全數徵用，6月之後指揮中心實施定額徵用口罩政策，衛福部統一按廠商前於全面徴用產量所佔之比率予以徵用。而案發後該公司在媒體反映須替其他受徵用廠商補足缺口、產量有問題等情事，所述並非事實。

目前全案正由檢調進行調查中，檢調另在加利2倉庫查扣70多萬片尚未發送的大陸制口罩，以及公司800多萬現金。林明進在訊問中坦承犯行，包括詐欺、違反藥事等罪，士林檢方諭知林明進以350萬交保。

而據《聯合報》報導，楊志良表示，目前民眾多有口罩存貨了，口罩需求也沒像疫情初期短缺，藉由此次加利口罩事件，政府應該回歸原有的市場機制；對此，中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤則回應，不可能貿然在疫情期間停止徵收，絕對有需求持續徵收。

(中時新聞網)