許多病與肥胖有關！腎臟科醫師洪永祥在節目上分享，體重破百的20多歲女生，就醫驗蛋白尿，還被檢查出三高問題，該女向醫師透露，國、高中階段其實不胖，但超愛喝飲料，每天至少來2杯，結果體重飆升、罩杯升級，直接從B跳到D罩杯，讓醫師驚覺不對勁，檢查發現竟是乳癌第二期！

腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》上分享，我國「代謝症候群」居全世界第二，19歲以上的成年人，每5個人就有1個人會出現三高症狀和肚子開始變大，這不僅引發肥胖問題，還會引想到心臟和腎臟，最重要的是，「它也是癌症的好發因子。」

洪永祥分享，曾有位20多歲體重破百的女患者來就醫，因發現小便中有泡泡，所以來檢驗是否為蛋白尿。替其安排檢查後發現，該女的確有輕微的蛋白尿，且她的血壓和血糖都高，就是那種代謝症候群，但還沒有到糖尿病。

洪永祥表示，女患者在國、高中時期體重僅50、60公斤，但因為熱愛喝飲料，每天至少要喝1到2杯的含糖飲料，體重就直線上升，但若一天不喝飲料，就會覺得全身軟趴趴、沒精神，一定要一直喝糖，綜合上述的症狀，推估她可能是得了「糖癮症」。

洪永祥提到，其實代謝症候群，醫師幫不了什麼忙，只能把她轉到減重班，但效果也不佳。後來，女患者回診追蹤蛋白尿的狀況時表示，她一邊的乳房從B罩杯爆升成為D罩杯，只好請她去一般外科做乳房攝影，結果竟是乳癌第二期，緊急做了手術處理。

洪永祥表示，他認為這位女患者應是「病態性肥胖」，而她的乳癌可能也與肥胖相關，後面可能還會引發糖尿病和洗腎等問題，因此建議她去找外科醫師討論做「縮胃手術」，後來半年就成功瘦了50公斤，先前的三高問題也不見了。

洪永祥解釋，很努力運動、控制飲食仍無法成功瘦下來，BMI指數在35以上，屬於病態性肥胖的人，其實可考慮透過縮胃手術改善肥胖的問題，許多慢性病的風險也會大幅下降。

(中時新聞網)