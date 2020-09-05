一位29歲男子小孟（化名）是台南市某美容坊的負責人，他竟媒介4位貌美女性與不特定男客人進行性交易，並從中抽取傭金。警方查獲後依法送辦，台南地院經審理後，依圖利容留性交及猥褻罪判處其6個月有期徒刑，得易科罰金。

據判決書指出，小孟的美容坊設立在大樓的7樓與8樓，並在美容坊中媒介4位小姐與不特定男客人進行半套與全套服務，每次則收費1600至1700元不等；並從中抽取傭金500至700元不等，以此營利。

然，今年6月20日時，一位嫖客小郭（化名）與其中一位小姐到8樓開戰，小郭褲子都脫掉還來了2發，警方卻突然持搜索票闖入8樓，當場查獲性交易現場。而警方也於現場查扣營業額15000元、會員名冊、小姐名冊、收支簿2本、薪資單、用過的保險套2個、潤滑液1瓶等證物。

經警訊與地檢署偵查後，小孟坦承犯行，供述也與其他證人所言相符。法官經審理後，判定小孟媒介女子與他人性交、猥褻此舉已敗壞社會善良風氣，考慮其犯後態度良好，依圖利容留性交及猥褻罪，判處6個月有期徒刑，得易科罰金。

(中時新聞網)