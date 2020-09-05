年度第六人這個獎項，都快要變成快艇球員專屬了！NBA官方5日宣布，快艇前鋒哈瑞爾擊敗雷霆後衛薛洛德與快艇隊友路威廉斯，成為本季年度第六人獎項得主，由於前兩季年度第六人都由路威廉斯拿下，等於快艇連3年獲此獎項。

哈瑞爾本季場均18.6分、7.1籃板與1.7助攻，跟路威廉斯並列快艇兩大板凳暴徒，他在票選中獲得58張第1名選票、34張第2名選票與5張第3名選票，總分397分擊敗薛洛德的328分獲選本季年度第六人，路威廉斯則拿127分。

能夠獲選年度第六人獎項，對於哈瑞爾勢必百感交集，因為他先前因為祖母過世，只能選擇離開奧蘭多隔離園區，直到8月18日，也就是今年季賽後首輪遭遇獨行俠第1戰才告重新上場，隨即幫助快艇4比2擊退獨行俠晉級西區準決賽。

身為過去兩季年度第六人的路威廉斯，也在IG上面貼出他跟路威廉斯合照，更寫著，「這裡有張照片，上面有我，以及本季年度第六人，恭喜我的兄弟兼犯罪夥伴，我們大家庭又一次勝利！」假如加上先前的克勞佛，快艇已是近7年第5次獲此獎項。

(中時 )