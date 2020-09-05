國民黨在黨主席江啟臣的領導下，以「九二共識2.0」定調各界矚目的兩岸定位問題，新方案強調中華民國的存在與價值，並宣示「捍衛中華民國」。社論卻質疑，國民黨新方案市場區隔政策錯誤，且恐淪為不斷對民進黨從雞蛋裡挑骨頭、不斷與民進黨玩「切香腸」的反對黨，如此還有機會重返執政嗎？

根據《中時新聞網》社論〈國民黨是什麼碗糕〉表示，國民黨於1911年創建中國民國，如今卻以「捍衛中華民國」為價值核心，令人不勝唏噓；反觀民進黨，歷經多次蛻變，自總統蔡英文第二任期開始，最新國家定位是「中華民國台灣」，宣示「捍衛中華民國」卻堅持台獨黨綱，兼顧了憲政體制，不踩大陸和美國的紅線，又兼顧台派的感情，國民黨反倒只有跟進高喊「捍衛中華民國」的份。

社論指出：「國民黨之所以跟進『捍衛中華民國』，潛台詞應該是『民進黨是假中華民國，是切香腸式台獨』，國民黨才是『真心中華民國』。這種欲言又止、話說半套式的論述，在網路時代注定失敗。」原因有二：第一，市場區隔策略錯誤，民進黨所謂的「中華民國台灣」有明顯的目標群眾，又走兼容、安全路線，而國民黨所謂的「中華民國」一方面不可能搶到台派票，一方面又恐喪失自我傳統價值；第二，國民黨假設民進黨是「切香腸式台獨」，那未來論述重點將不斷批評民進黨在「切香腸」，顯得自己只會在雞蛋裡挑骨頭。

此外，社論強調，在野黨想執政要有能讓選民信服、帶給選民心希望的論述與政策主張，故兩黨的「市場區隔」是個重要問題。國民黨對大陸的理解、交往經驗與某種互信，都是國民黨的市場獨特價值，棄之不用卻去和民進黨搶市場是不智之舉。社論更直言：「江啟臣領導的國民黨，不願面對『國民黨與大陸的關係』及『中華民國與中國的關係』兩大問題，那麼，選民問創建中華民國的這個政黨『是什麼碗糕』應是理性之問。」

此社論獲得不少網友迴響，紛紛留言：「沒有中心思想及論述能力的國民黨拿什麼和不要臉的執政黨競爭」、「國民黨已經被民進黨及美國控制住了」、「民黨給上街的機會還不上？還在忌憚美國的態度真是沒救了！美國已經不再支持了，川普連任國民黨也不會有2024還看不懂？」「國民黨不野蠻起來，恐怕煙飛雲散了！」

(中時新聞網)