大陸微博近日瘋傳一對情侶與2名男子打架畫面！短裙妹與男友在吃邊吃飯，突遭2名男子翻桌挑釁，4人瞬間大打出手，沒想到短裙妹的男友不堪一擊，一秒就被擊倒坐在地上，短裙妹不僅未退縮，還獨自1人大戰2名男子，網友看到影片不禁大讚：「值得託付一生的女人。

短裙妹的男友被秒擊倒後，就坐在地上看女友大戰2男。（圖／翻攝微博）

據陸媒報導，這起打架衝突事件，發生在某大排檔３日凌晨2時許，一名白衣男子與短裙女友，當時正在路邊用餐，2人疑似停車問題與人發生爭執，吃到一半遭黃衣男及黑衣男上前挑釁，２男一言不和就翻桌，４人瞬間打成一團。

沒想到短裙妹的男友不堪一擊，一秒就被打到在地上，短裙妹看到大怒，氣的出手教訓黑衣男，戰況變成「1女戰2男」，短裙妹衝突中雖遭黑衣男拿塑膠椅毆打，甚至被對方用椅子敲頭，但卻完全不服輸，摸完頭後，還拉著男友追擊逃跑的兩名男子。

網友看完紛紛留言「從桌子被踹倒的那一刻，我就知道這女的不簡單，一點都不慌」、「我想起了古惑仔裡面的橋段」、「這個被打的男人真垃圾，一直倒地」「店家，我招誰惹誰了」、「不抓頭髮不穿裙子搞不好那男的打不過她」。

(中時新聞網)