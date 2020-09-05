民進黨政府改變立場，宣布開放含瘦肉精的美國豬肉進口，對此蔡英文總統解釋是因為時空環境改變了。對此國民黨立委葉毓蘭質疑，難道是吃豬肉的台灣百姓也改變了，不再是一般人？她也挖苦的表示，其實蔡英文是最強的總統，早已讓我們練就金剛不壞之身，抵禦所有潛在的毒素了！

葉毓蘭在臉書發文，表示以下只是想像：

幾年以後，我們吃著含瘦肉精的包子，配上三聚氰胺的牛奶，騎著漲破十萬的機車、吸著滿滿的pm2.5，中午吃的排骨便當也含瘦肉精，用著二氧化硫洗過的免洗筷、不耐熱的塑膠湯匙，配著福島來的核食水果。

午後來杯塑化劑飲料，配上過期問題的泡芙。回家後打開電視看著重播數百次的老電影，配點問題醬油滷製的狂牛肉結束圓滿的一天。

葉毓蘭總結，其實我們真的錯怪小英了，她是最強的台灣總統，早已讓我們練就金剛不壞之身，抵禦所有潛在的毒素了！

文末葉毓蘭還打上主題標籤「百毒不侵所以防疫難波萬」。

(中時 )