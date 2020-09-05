中衛醫療口罩紀念包 全聯107家台北門市限量開賣 09:372020/09/05 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全聯「中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包」，5入＋收納袋，149元。顏色共有4款，分別為月河藍＋炫綠、月河藍＋黑、深丹寧＋炫霓紫、潮橘＋黑，隨機出貨、無法指定，每人限購1包。（全聯提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全聯福利中心7日起開賣「中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包」，5入＋收納袋，每包售價149元，僅限定台北市指定107家門市販售，每人限購1包，數量限量，售完為止。每店販售數量與開賣時間，皆以各門市開門營業時間為準。 全聯表示，因應近來的口罩搶購潮，爭取販售「中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包」，共有4款，分別為月河藍＋炫綠、月河藍＋黑、深丹寧＋炫霓紫、潮橘＋黑，顏色隨機出貨，皆以門市現場販售現貨為準。 (中時 ) #中衛醫療口罩紀念包 #全聯福利中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3百萬片流竄市面 國家隊口罩 陸製混充MIT 04:102020/09/04 財經要聞 蝦皮99購物節 首周業績開紅盤 04:102020/09/04 產業．科技 配送陸製口罩渾然不知 藍委籲檢討 04:102020/09/04 政治要聞 加利開炮「以國家隊為恥」 韓家軍徐正文點名時中 網：黑幕重重 10:042020/09/04 政治 加利實名制口罩 即起超商、全聯、康是美也能換貨 16:312020/09/04 生活 「Carry mask」口罩風波 宜縣一上午已更換逾萬片 16:422020/09/04 寶島 全聯跨界玩很大 首開潮流火鍋店 04:102020/09/04 財經要聞 經濟部駁加利說法 擬定MIT口罩檢查計畫 14:362020/09/04 財經 口罩國家隊造假 洪孟楷嗆：陳時中忙著去拍時尚雜誌 10:292020/09/04 政治 一年就拚這一個檔期 340億中元商機大解密 19:002020/09/04 財經 生活熱門新聞 張雅琴護美豬嗆「沒人逼你買」 網挖5年前影片：時間真是照妖鏡 - 生活 「海神」颱風眼超清晰 吳德榮：今有機會成強颱 - 生活 滿口謊言！加利陸製口罩風暴 他一搜傻眼：兩邊老闆全是林明進 - 生活 培根蛋吐司成小情侶壞壞暗號 男大生哀嚎：叫我怎麼點早餐啦 - 生活 瘦肉精長期吃恐害下一代 陳時中回驚天14字網傻：人設崩了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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