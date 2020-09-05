全聯福利中心7日起開賣「中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包」，5入＋收納袋，每包售價149元，僅限定台北市指定107家門市販售，每人限購1包，數量限量，售完為止。每店販售數量與開賣時間，皆以各門市開門營業時間為準。

全聯表示，因應近來的口罩搶購潮，爭取販售「中衛醫療口罩-防疫新生活紀念包」，共有4款，分別為月河藍＋炫綠、月河藍＋黑、深丹寧＋炫霓紫、潮橘＋黑，顏色隨機出貨，皆以門市現場販售現貨為準。

(中時 )