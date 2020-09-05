位於新北市八里區的口罩國家隊「加利科技公司」遭踢爆，以陸製口罩「魚目混珠」台製口罩，老闆林明進日前激動表示「以國家隊為恥」，這番話引來總統蔡英文、行政院長蘇貞昌以及相關部會跳出來重批。有評論則認為，政府此舉相當罕見，並認為政府近期面對幾項爭議事件處理態度、模式雷同，都將事情民粹化、仇恨化，就沒有理性討論問題空間。

「加利科技公司」老闆林明進日前稱「剛加入國家隊時，我以國家隊為榮，但後來我以國家隊為恥」。他更表示「我們從大年初五至今，員工每個月最多休2天，我做錯誤的決定不好，但不後悔!」衛福部長陳時中則回應，加利除實名制口罩外，也有販售自由購買的口罩，不該用藉口來混淆視聽，並砲轟加利一個舉動毀了大家的努力。蔡英文則表示，這件事「非常的不可原諒」，讓國民暴露在疫病的風險之下，同時也讓國家口罩隊的形象及社會信賴受到影響，這是「很不可原諒的事情」。

《中評社》評論指出，此事與萬人普篩發展路徑一樣，若彰縣政府願編列預算證實指揮中心所言是對的，普篩效用不大，加上有偽陽性等顧慮，為何要動用政風調查？政治動作過大，就是擔心防疫成功形象遭破壞。加利科技公司雖欺騙消費者與官方，產地也標示不實，但衛福部不願做檢測，就是怕驗出若是優質品，民眾會對業者產生同情，反而聚焦在防疫口罩不足、壓榨工廠員工等問題。

該評論認為，蔡政府從公布放寬美豬、牛進口到口罩國家隊出現問題，處理態度、模式都是在網路帶風向，將事情民粹化、仇恨化，因此沒有理性討論問題的空間。該評論質疑，若口罩徵收量太大，員工無法負荷，難道政府不用調整？若壓榨台灣口罩工廠，硬擠出超過負荷的口罩量，又贈送大量援外口罩，「根本本末倒置」。

(中時新聞網)