9月3日，在紀念抗戰勝利75周年座談會上，習近平作出五個「絕不答應」的宣示，有力批駁詆毀中國共產黨、否定中國道路、挑撥中國共產黨和中國人民關係、遏制中國發展、破壞人類和平發展事業的荒謬言行，引發廣泛共鳴。大陸官媒新華社5日發表評論員文章指出，這是弘揚正義、維護和平的時代強音，這是14億中國人民的共同心聲。

文章表示，自成立之日起，中國共產黨就把實現中華民族偉大復興作為自己的歷史使命。建政71年來，中共領導人民發憤圖強、艱苦創業，創造了世所罕見的經濟快速發展奇蹟和社會長期穩定奇蹟，億萬人民過上了越來越好的日子。今年以來，面對新冠肺炎疫情的巨大衝擊，中共堅持人民至上、生命至上，不惜一切代價救治患者，經過上下共同努力，疫情防控取得重大戰略成果，在疫情防控和經濟恢復上都走在世界前列。

文章認為，事實勝於雄辯，公道自在人心。越是深入了解中國的過去和現在，就越能懂得：辦好中國的事情，關鍵在中共。堅持中共的全面領導，是國家和民族興旺發達的根本所在，是人民幸福安康的根本所在。中國特色社會主義道路是給中國人民帶來幸福安寧的正確道路。

文章說，艱難困苦，玉汝于成。大陸今天的一切來之不易，一路走來，大陸人民經歷了太多的風吹雨打，跨越了太多的艱難險阻。敢於鬥爭的底氣、善於鬥爭的能力，來源於以習近平為核心的黨中央的堅強領導，來源於中華民族偉大復興是順應潮流、不可阻擋的正義事業，來源於億萬中國人民追夢圓夢的意志和勤勞。「正義的事業是任何敵人也攻不破的」。

文章表示，歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。抗戰勝利留給我們的最寶貴啟示，就是必須毫不動搖走和平發展道路。中國人民熱愛和平、珍惜和平，把維護世界和平、反對霸權主義和強權政治作為自己的神聖職責。當今世界正經歷百年未有之大變局，國際格局深刻調整，保護主義、單邊主義抬頭，不穩定性不確定性突出，但和平與發展仍然是時代主題。時代潮流不可阻擋，和平發展的崇高事業不容破壞。

(中時 )