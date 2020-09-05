紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今年球季腿傷二度復發，再次被放入傷兵名單，能否趕上季後賽令人感到憂慮，對此，洋基總教練布恩（Aaron Boone）就相當有自信地表示，以賈吉的狀況來看，他能在季後賽前歸隊！

賈吉上個月初因小腿一級拉傷被放入十天傷兵名單，經過休養後終在上月底歸隊，但只打了一場比賽，他在跑壘時又感覺到小腿不適，最後被檢查出腿傷復發，本季二度進入傷兵名單，而總教練布恩2天前受訪時也說，尚未對賈吉的歸期設下時間表。

據《SNY.tv》報導，布恩今（5日）受訪時卻捎來好消息，他說：「賈吉已經重新開始進行一些棒球活動了，到現在為止進展緩慢，但是我知道他現在感覺很好，希望在未來的幾週裡，我們能讓他歸隊。」

布恩也相當有自信地說：「基於傷勢情況以及他現在的狀態，我很有信心他能在季後賽前歸隊！」今年球季將在9月27日結束，距離季後賽開打剩下約一個月的時間。

洋基傷兵潮直到今天都沒有停下來，稍早球隊又宣布將當家三壘厄謝拉（Gio Urshela）以及投手羅艾西加（Jonathan Loaisiga）放進傷兵名單。

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(中時新聞網)