川普政府又出手打壓陸企，這次鎖定大陸晶圓代工龍頭中芯國際！ 外媒報導，美國國防部正與其他政府部門商討是否將「中芯國際」（SMIC）列入貿易黑名單。

路透引述五角大廈發言人指出，美國國防部正與其他政府機構研究，是否決定將中芯列入貿易制裁黑名單，一旦被列入名單內，美國供應商必須申請特別許可證，才能向中芯供貨，包括美國設備大廠應材（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA Corp）等都會受到衝擊。

對於外媒傳聞，中芯尚未做出回應。

華府官員並未透露制裁中芯的原因，但據了解，中芯與大陸解放軍之間的關係引發外界質疑。8月下旬，美方已將24家大陸企業列入黑名單，包括中國交通建設多家子公司、中國電子科技集團旗下的研究所、北京環佳通信等，原因是這些企業協助解放軍在南海進行基建與軍事活動。

目前已經有超過275家大陸企業被列入美國政府的實體清單，其中包括華爲、海康威視、大華等知名公司。

(中時新聞網)