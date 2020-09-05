實名制口罩徵用廠竟混雜大陸製口罩！三重一家藥局藥師，鷹眼發現「簡體字樣」進而通報，才讓整件事情曝光！對此，加利科技老闆林明進則怒嗆「把我踢出國家隊」，表示「不後悔」，也以自身人格保證，交出去的都是更高等級工業級口罩。不過，外界也質疑加利公司將口罩原料跟MIT口罩拿去哪裡？對此，名嘴李正皓痛批，加利老闆「把台灣吃乾抹淨」，且他用多組數據去分析，計算出林明進「真的是賺翻了」。

被指控黑心廠商，林明進日前接受媒體訪問時，情緒激動地說，為了承擔口罩量能，產線和員工疲於奔命，和政府關係好的口罩大廠卻可以不按時繳交，他們這些小廠，就要幫忙補足缺口，更爆不只自己進口大陸口罩，其他業者也這麼做，但是他不能透露有哪些。

對此，李正皓在政論節目「台灣最前線」中分析，先講林明進把台灣吃乾抹淨的部分，第一，口罩工具機是經濟部給的，經濟部當時花了2億元買60台口罩工具機，只要工廠加入國家隊保證每天都生產多少，無償給你機器，這一台要333萬元，再來原料熔噴不織布一公斤市價800元，經濟部以半價賣出，所有東西都是所謂政府給你，然後加利從安徽進了337萬片口罩，「我算兩種可能，如果用市價一片5元計算，他淨賺1億多元，那如果這337萬片給國家保價收購，一片3.1元的話，他賺539萬元。」

李正皓進一步說，「還好這東西要嘛賺1億元要嘛賺500多萬元，除此之外，那政府每一天給你22萬片熔噴不織布，你賣到哪裡去，如果你賣到美國的話，美國一片口罩如果是掛MIT、台灣廠商，1片是賣7.58元，我從哪裡查的，是從進出口關稅價，1片7.58元，所以說他每一天原料跟政府半價進的，機台政府給的，22萬片每一天賣到美國的話，他一天淨賺166萬元，連續搞三個月，6月1號可以出口，他就賺了1.5億元，這是他的獲利，真的是賺翻了。」最後，李正皓分析完也多次強調「他真的是賺翻了！」

(中時新聞網)