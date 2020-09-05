劉樂妍發文。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍回應網友。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

女星劉樂妍年初返台過年，一度因疫情無法回到大陸，先前她如願回到大陸後，也繼續分享在當地生活的日常。昨(4日)她抱怨進大陸機場前總被要求先刷健康碼，告知健康狀態，可她身為台灣人，去河北、北京等地都不能用健康碼，要另外用外籍通報那張，有人建議她嫁個大陸人就可解決問題，她直回自己本來就是中國人，為何要靠婚姻解決。

劉樂妍近年來將工作生活重心移往大陸，先前她發問可否將大陸口罩寄回台灣，想給在家鄉的長輩使用，但不知道會不會被海關沒收，粉絲回應：「我剛開春時候寄了50個單獨包裝的，走的順豐，兩邊都沒人管這個東西，只要沒太大量應該OK吧？」另有人擔心她待的燕郊疫情，她也豪邁回應：「沒關係，得了新冠肺炎我就回臺灣治療。臺灣健保南坡灣。」

今劉樂妍曬了一張在北京機場照的圖，內容是要求旅客進入前先刷健康碼，以確定健康狀態，她無奈說：「不止河北健康碼台灣人不能用，北京健康碼台灣人也不能用，我上次說我在永旺夢樂城進不去就是進不去。湖南的台灣人也不能用，河南的台灣人也不能用。這幾個地方我都去過了。我們要用那個外籍那一張真的是超煩的！！」

有網友說：「你需要一個大陸身份證實名的微信號」，劉樂妍回：「今天這個機場啊，還安排了一個人，讓我們人工登記，那個河北永旺啊，直接就不讓進去，好可恨！」另有人說：「趕緊嫁個大陸人能解決問題不」，劉樂妍回：「我本來就是中國人，為什麼要靠婚姻解決？」，其他網友回：「希望中央解決在大陸的台灣同胞生活不便的問題」、「打電話罵國台辦」、「我看非大陸地區的貌似都遇到你的苦惱，」。

(中時新聞網)