網友臉書留言。（圖／翻攝自臉書）

「口罩國家隊」加利科技有限公司，被查獲以陸製非醫療用口罩混充實名制口罩，主要流入雙北與宜蘭地區，引發社會震驚。老闆林明進3日表示，工廠過勞問題讓他以參加國家隊為恥、希望將加利踢出國家隊，掀起正反論戰。林更被親綠臉書粉絲專頁起底，疑似在107年高雄市長選舉期間，捐4000元政治獻金給韓國瑜。「起底」之舉遭網友撻伐，認為兩件事不應混為一談，直呼政治追殺太可怕。

臉書粉絲專頁「就是堵藍」今日發文，表示：「加利老闆難道是韓粉？？？小編心血來潮去監察院政治獻金公開查閱平台搜尋一下林明進，結果赫然發現有個林明進在107年捐給韓國瑜4000元！而且更令人覺得巧合的是，該名林明進的地址竟然是新北市八里。難道！加利老闆是韓粉？？」

不僅如此，「就是堵藍」粉絲專頁更一個步驟、一個步驟教讀者如何使用「監察院政治獻金公開查閱平台」搜尋林明進，還附上顯示林明進捐款資料的搜尋結果頁面。

文章一出，反應兩極，不少網友更對臉書粉專的「起底」舉動非常不滿，留言表示：「不要你老婆討客兄也牽拖韓國瑜」、「連這也扯政治？」「好個疑似，反正不用求證（顏色不對，1450們繼續打）」、「就算是又怎樣？」「太可怕了啦！很敢欸！」「關韓國瑜什麼屁事？什麼都要扯到政治」、「政治追殺太恐怖了！」

(中時新聞網)