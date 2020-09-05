看來身兼聯盟與東區龍頭的公鹿，今年季後賽就止於次輪了！熱火靠著末節打出16比4凶猛反撲，終場115比100逆轉擊敗公鹿，搶先取得3勝0敗聽牌優勢，在NBA歷史當中，從未有球隊能從如此劣勢逆轉晉級，公鹿淘汰只剩時間早晚問題。

打完前3節，公鹿靠著阿提托康波、米德頓與布魯克羅培茲3大主力攜手，取得87比75領先，可是熱火末節馬上打出12比4猛攻追上，甚至靠著吉米巴特勒兩罰俱中，熱火反以94比93超前，更讓米德頓吞下第5犯，公鹿戰情告急。

熱火接著靠著吉米巴特勒的罰球，以及克勞德最後2分17秒的三分命中，取得107比100領先，接下來公鹿完全當機，不僅怎麼也投不進，更是失誤連連，只能眼見克勞德最後48.1秒兩罰俱中，擴大領先到9分，比賽勝負已無懸念。

吉米巴特勒無疑是熱火逆轉且拿季後賽7連勝最大功臣，他拿30分、7籃板及6助攻，其中17分在末節拿到，阿德巴約也替熱火貢獻20分、16籃板，克勞德17分，卓拉吉奇15分，希洛替補攻下13分，熱火的團隊表現實在相當優異。

反觀公鹿以布魯克羅培茲22分最高，阿提托康波雖拿21分、16籃板及9助攻的準大三元，全場投21中7，含三分球投7中0手感欠佳，米德頓18分。公鹿不僅末節只得13分，卻讓熱火攻下40分，更在最後2分49秒內毫無得分進帳。

(中時 )