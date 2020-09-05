萊潔口罩推新色！秋冬時尚「軍墨綠」萊爾富搶先在12日開搶，限量3萬盒，每人限購1盒，若首波沒搶到也別灰心，此款口罩之後，也將在陸續在全家、7-11、家樂福等10個通路上市，引發網友熱議，太美了，周六快衝！

萊爾富表示，限量3萬盒的「 萊潔軍墨綠口罩」搶先登場！本次預購時間為9月12日中午12時至14時，民眾可前往萊爾富門市，透過Life-ET機台預購，每人限購1盒，不可代購，取貨日期為9月29日，無藥商門市及特殊門市不參與本次口罩預購。

而萊潔口罩臉書粉專昨晚也發文分享，秋冬新色「軍墨綠」來了！每盒50片裝，售價399元。墨綠元素在色彩上如同無色百搭，怎麼搭都時尚。除了萊爾富之外，全家便利商店、7-11、家樂福、大樹藥局、丁丁藥局、佑全藥局、維康藥局、札幌藥妝、日藥本舖和墊腳石等通路也將陸續上市。

消息曝光後，不少網友留言討論，「哇！目不暇給，怎麼辦啊」、「萊潔的口罩越來越狂了」、「好喜歡這個顏色」、「太時尚了吧！真的很美」、「很適合秋冬的顏色」、「3萬盒太少了啦，建議6萬盒」、「周六衝起來」。

(中時新聞網)