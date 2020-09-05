10號颱風海神「風如其名」，挾今年首個強颱之姿直撲東北亞，日本、南韓防颱壓力指數破表！美軍甚至把海神視為「超級颱風」。氣象專家吳德榮指出，海神將對日本西部、朝鮮半島構成極大威脅。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，海神颱風眼圓且清澈，強度已近顛峰。他指出，在各國氣象單位主觀認定下，台灣氣象局估海神近中心最大平均風速105浬/時、日本氣象廳估100浬/時，皆達強烈颱風等級；美軍氣象單位甚至估135浬/時「超級颱風」（super typhoon）。

不過吳德榮補充，由於缺乏飛機穿越的觀測資料，颱風實際多強？沒有答案。

根據氣象局路徑潛勢預測圖，今年以來最強颱海神，未來將往北北西轉偏北，加速前進。暴風圈6日晚間起侵襲日本西部（九州一帶），到了7日清晨，颱風中心將通過九州西方近海，7日中午登陸南韓，暴風圈橫掃朝鮮半島。吳德榮強調，海神接近陸地前只會稍微減弱，對日本、南韓將構成極大威脅。

台灣地區今（5日）盛行微弱東北風，體感偏涼舒適。迎風面基隆北海岸、東半部局部地區有零星降雨，中南部及花東山區午後有陣雨或雷雨。今日各地氣溫：北部23至33度、中部24至35度、南部23至36度、東部23至35度。

明（6日）起天氣好轉，各地晴時多雲。8日水氣增加，天氣不穩定；9日至11日受低壓帶影響，水氣更多，雨勢加大。

(中時新聞網)