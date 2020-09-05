華人的網路廣告獎項，金手指獎今年已來到第21屆，21年來洞察網路廣告發展軌跡，隨著科技日新月異及大環境變化，推動著網路廣告的呈現形式及互動模式改變，尤其後疫情時代無數產業開始嘗試亦或被迫數位轉型，更使得網路廣告呈現跳躍式的邁進，金手指獎眼見於此於今年增設獎項，使更多元的廣告創意能夠受到鼓勵及肯定。

第21屆金手指獎新創兩個獎項，分別為行銷類的《跨界行銷獎》以及《用戶體驗行銷獎》，近年跨界聯名蔚為風潮，各大品牌攜手其他產業推出新產品已不稀奇，但要如何成功吸引消費者眼球是廣告人的一門學問，而現今行銷越來越重視與消費者的互動體驗，數位科技與互動產品的結合更考驗創意人的行銷頭腦，今年將可從金手指獎增設的兩個獎項一窺數位廣告新玩法。

《跨界行銷獎》在獎項定義當中, 指與不同行業、不同產品進行融合，呈現一種新銳的傳播方式，贏得目標消費者的好感，使得跨界合作的品牌都能夠得到最大化的銷售目的；而《用戶體驗行銷獎》則是指企業或品牌於實體的空間，整合數位化技術、設備、環境規劃，創新體驗流程，提供目標受眾實際體驗感受，以達到品牌最佳行銷目的。

除了今年新設立的兩個獎項外，少數參賽類項也做了調整與合併，欲參賽的創意人可參閱時報獎官方網站中的獎項參賽辦法。

2019第20屆金手指獎頒獎典禮

第43屆時報金像獎暨第21屆金手指獎作品徵集時間至九月十五日截止，歡迎優秀作品報名參賽, 獎項參賽辦法詳細內容請參閱時報獎官方網站：

(中時新聞網)