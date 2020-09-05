台灣5G唯一一家尚未開台的亞太電(3682)丟出震撼彈，3.5GHz終於有解，亞太電將在未來20年與遠傳(4904)共頻共網，並負擔共頻共網頻段9分之2的成本，另外，遠傳董事會也通過，以每股新台幣10元、總金額不超過新台幣50億元，取得亞太電私募普通股5億股，持股比例為11.58%；由於亞太電在4G是和台灣大(3045)合作，本次改搭擋遠傳，確實也讓市場大吃一驚。

遠傳、亞太電昨(4)日晚間重訊宣布，雙方將在5G共網共頻，啟動長達20年的合作計畫，亞太電將負擔共頻共網頻段9分之2的成本，其中分擔頻譜費用達94.7333億元，以取得3.5GHz共頻共網9分之2的網路容量使用權，本次共頻共網合作仍待主管機關核准。

亞太電透過此項合作與遠傳共享技術與網路資源，也可使用3.5GHz頻寬，降低5G的建設成本，雙方也可共同聚焦多元應用的服務內容，並增加公司競爭力。

亞太電是台灣5G競標中唯一未標下3.5GHz頻段的電信業者，透過與遠傳的共頻共網，可讓亞太電5G開台立刻有解，遠傳不僅在龐大的頻譜標金上壓力減緩，也等於在5G時代，找來鴻海集團當盟友，對雙方來說，看來都是加分。

遠傳井琪表示，遠傳自NCC制定5G共頻共網政策以來，一向秉持開放態度，遠傳標得的5G頻譜優勢亦足以支援同業亞太電共頻共網，並仍能在三大電信之中維持用戶個人5G最大優質頻寬；與亞太電5G共頻共網後，透過成本分擔，遠傳將能提升頻譜效益，降低網路成本，轉而投入資源開發更多5G服務，和更優質的5G網路體驗，消費者將是最大贏家。

亞太電總經理黃南仁表示，本次合作傳達兩個重要意涵，首先，因應5G發展，透過共頻共網集合兩家電信公司網路資源，可加速推動5G網路建設，並提供消費者更佳之5G網路服務。基於政府法規開放支持、符合國際技術標準、有助於提升網路效益等有利因素促使下，預期共頻共網將成為5G新潮流和新趨勢；再者，雙方在同一5G高速網路支持下，仍將各自投入資源，致力發展5G多元加值應用及垂直場域智慧應用，帶動電信業者由提供單純電信服務，轉型為多元資通信服務業者，創造企業更高之價值。另外，在遠傳、亞太電的合作項目依法取得核准後，遠傳將增資亞太電50億元，增資後，取得亞太電私募普通股5億股，持股比例為11.58%，而亞太電目前大股東鴻海(2317)則預計在2022年6月30日前，將持有之部分亞太電股權與遠傳發行之新股交換，股份交換完成後，鴻海與遠傳將個別持有亞太電股份23.8%，鴻海同時也將持有遠傳的股份約2.45%。

亞太電在4G時代是和台灣大合作，5G則琵琶別抱遠傳，對此，台灣大表示，「只要對產業好，對台灣好，我們都樂觀其成、祝福，我們也會盡全力追求所有利害關係人的最大利益」。

(時報資訊)