雲林縣政府一名負責兒童與少年保護業務的李姓社工，罔顧職責，去年竟花8000元利誘因援交被安置的輔導少女，2人大搞車震，被逮後竟辯稱2人在「聊人生」，雲林地檢署調查後依兒童及少年性剝削防制條例，及妨害性自主罪將他提起公訴，行政懲戒部分判李男撤職、停止任用2年。

據了解，李男在雲林縣政府社會工作科擔任公職社會工作師，2019年間接獲一起輔導案，負責照顧一名因援交被安置的少女，李男第一次見面就詢問少女「接客一次多少錢？」，少女回答：「8000元」，第2次見面帶少女到斗六婦幼隊製作筆錄，結束後就開價8000元，要求少女跟他發生關係，2人隨後在車上車震，後來又付5000元要求少女在車上為他口愛，過幾天又轉交4000元，前後共計付了1萬7000元。

離譜的是，李男竟然還在請假單上冒簽其他院生叔叔的名字，把請假單交給收執人員，堂而皇之的將少女帶出安置的教養院，但被院方識破，整起案件因此爆發。

檢警偵辦時，李男辯稱與少女「聊人生後，自然發生性關係」，否認雙方有性交易，因少女證稱有收錢交易，檢方遂依「加重強制性交罪」提起公訴，全案仍在法院審理中。

行政懲戒部分，懲戒法院認為，李男身為社工，卻沒有盡責保護、協助被安置人，執行職務期間還對少女做出不當行為，甚至偽簽他人姓名，不僅有虧職守，更破壞社會工作師（社工）的形象，故對李男判處撤職，停止任用2年。

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(中時新聞網)