屏東一位噁男阿章（化名）和一位女子小恩（化名）因在市場工作而熟識，未料他卻難忍小頭之癮，某天站上小貨車頂爬上小恩在2樓住處的陽台，闖入家中企圖性侵，還大喊：「我肖想妳很久了」，所幸小恩成功逃出來並報警。法院經審後，依法判處阿章4年有期徒刑，且須賠償被害人15萬元。
據判決書指出，阿章與小恩兩人皆在市場工作，他因曾與小恩購買過東西因此結識，並在認識後一直對小恩懷著好感。孰知，2019年10月22日中午時，阿章勁開著自駕小貨車前往小恩住處樓下，並一個勁爬上貨車車頂後，沿著遮雨棚爬上了2樓的小恩家，透過陽台逕自進入。
阿章闖入內後，看見小恩只穿著內衣與內褲一時「凍未條」，隨即將小恩撲倒在地想要「硬上」，嘴裡還一直唸著：「我很喜歡妳」、「我肖想妳很久了」、「我想要跟妳做」等猥褻話語。
阿章甚至想強行退去小恩的小褲褲，小恩不願就範而奮力抵抗，因而身體多處有抓傷；小恩趁阿章暫緩強暴的間隙，奮力逃脫至警局報案，並赴醫院驗傷，阿章也隨即駕車逃離現場。
警方循線逮到阿章歸案後，依法送辦。法院經審理後，阿章坦承犯案，法官酌情阿章無前科且犯後態度良好；衡量罪刑後，於8月28日依侵入住宅強制性交未遂罪，判處4年有期徒刑，並須賠償小恩15萬元。
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(中時新聞網)
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