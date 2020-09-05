口罩大廠淨新昨(4)日晚發3點聲明，駁斥沒自國外進口或代工的口罩，盼外界勿抹黑國家口罩隊的聲譽。(圖擷自淨新臉書)

加利科技公司混罩事件引起軒然大波，老闆林明進指控有大廠不上繳口罩應有數量，連累小廠必須加班拚產量。對此，口罩大廠淨新昨(4)日晚發聲明，提供完整數據駁斥，並稱公司並無國外進口或代工的口罩，盼外界勿抹黑國家口罩隊的聲譽。

不甘外界抹黑未上繳徵召口罩，淨新4日晚間在臉書發出3點聲明，澄清不實指控。聲明表示，原徵收郵局倉庫調動空間，因此徵收時間調度，並如預期內繳交完畢。包括6月徵收額2130萬片，已於7月10日繳交疾管署豐田倉完善；7月徵收額2040萬片，在8月6日繳交中華郵政總倉完善。

對於濾菌效能比某廠差的說法，聲明指出，不論是財團法人紡織綜合研究所的檢驗或疾管署的抽樣檢測，都達到國家標準，也就是成人醫用口罩細菌過濾99.3%至99.5%，兒童醫用口罩細菌過濾99.3%至99.7%，請大家安全購入及配戴。

至於自國外引進口罩的質疑，淨新強調，公司是合乎法規的口罩製造商，4日下午由經濟部派遣人員，至廠內勘查並隨機抽查口罩，公司內的口罩都是現有登記的產線現場，並沒有國外進口或他業代工。

(中時新聞網)