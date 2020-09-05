巴塞隆納前鋒梅西(Lionel Messi)遭受球隊會長欺騙而無法逃脫，他的隊友蘇亞雷斯(Luis Suarez)先跑掉了。蘇亞雷斯已經跟對方談妥準備離開西甲，加盟義甲的尤文圖斯，成為C羅(Cristiano Ronaldo)的新隊友。

梅西原本今年6月10日就能離開，但是巴薩會長巴圖莫(Josep Maria Bartomeu)藉著新冠疫情停賽的機會欺騙梅西，哄他踢完球季再走。結果6月過了他又不讓梅西走了。現在巴薩還拉來西甲做靠山，西甲宣稱梅西的脫逃條款無效，梅西的法律團隊判斷鬧上法庭的勝率很低，只好選擇留隊。

巴薩被梅西抱怨「看不到未來」，巴圖莫為何耍手段強留梅西？其實巴圖莫明年3月就要卸任會長，只要梅西不在他任內逃走，他對巴薩球迷就算有交代了。再說梅西明年合約到期轉隊，必定要踢出成績，他不會真的擺爛。長遠來說巴薩強留梅西可能沒有意義，英媒BBC評論「巴薩只贏了戰鬥，不保證贏得戰爭。」

33歲的烏拉圭前鋒蘇亞雷斯與巴薩的合約持續到明年6月，他2014從英超利物浦轉過來，近年的進攻績效下滑，巴薩現在不打算留他，應該可以用低代價或免費轉隊。蘇亞雷斯和梅西雖然是好友，此時也顧不得他了。蘇亞雷斯只要通過義大利的公民考試就可以正式入會。

(中時新聞網)