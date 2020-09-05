Youtube頻道「狠愛演」雖然宣布解散，不過前成員大蛇丸人氣依舊居高不下，日前他上傳影片分享高中生活，透露與另一名YouTuber胡椒到加工廠偷蛋吃，引發網友兩極評論，他昨天在社群網站PO文道歉，更強調往後會更加注意拍片尺度的拿捏。

大蛇丸表示和胡椒當時是食品加工系學生，常要去麵包加工廠的兩人，有次發現冰箱被鎖上鐵鍊，但兩人依舊拿了2顆蛋煎來吃，更表示這並非首次這樣做，影片曝光後引發網友撻伐，對此大蛇丸5日在Instagram上傳一張寫有「對不起」的照片，表示影片中提到在工廠拿蛋，主要是為了讓內容好笑，未料呈現手法造成外界不好觀感，對於當年不懂事的行徑，已經深刻反省並跟老師道歉。

此外大蛇丸強調會更加注意拍片尺度拿捏，也謝謝粉絲指出錯誤的地方，內容不適當的部分會從影片中拿掉，以免造成後續不好觀感，也鄭重跟所有人鄭重致歉。

對此網友也紛紛留言打氣：「你做的那些我們都懂，真正要攻擊的人任何事情都可以攻擊，不用放在心」、「我知道都是效果，只是現在網友都會刻意放大」、「這也有不好的影響？？？我瞬間傻了」。

(中時新聞網)