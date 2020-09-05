針對遠傳入股亞太電信，展開5G深化合作，台灣大哥大4日發表看法表示，只要對產業好，對台灣好，台灣大都樂觀其成，並給予祝福，台灣大強調，未來會盡全力追求所有利害關係人的最大利益。

台灣大與亞大電信在4G深化合作，除了2014年年底， 鴻海旗下國碁電子出售5MHz頻譜予台灣大，由台灣大以34.34億元買下 、並入股亞太電與國碁合併後的新亞太電信之外， 台灣大也透過出售庫藏股，由鴻海入股台灣大，自此，台灣大與亞太電信一路合作4G長達6年之久。

亞太電信總經理黃南仁表示，遠傳第一階段入股亞太電信並持有11.58%股權，其它股東股權變動分別是鴻海由40%左右降為36%、台灣大則為2.25%。

去年年底， 台灣展開5G競標，加上NCC推動共頻共網共構（三共），台灣大與亞太電兩家公司甚至從5G頻譜競標就開始協商5G三共合作，雙方甚至在日前已各別向NCC申請適用7月1日上路的「電信管理法」，為未來5G「三共」預作準備，只不過，亞太電信150億元的私募增資案，除了大股東鴻海認購100億元之外，剩下的50億元外傳原本保留由台灣大認購，但始終沒有看到台灣大出手 ，當時，亞太電也不斷對外放出「各家電信公司都有興趣」的訊息，如今結果掀牌，亞太電改牽遠傳5G合作。

台灣大在第一時間送上祝福，雖然台灣大目前仍持有亞太電的股權，但在遠傳入股亞太電，同時持股比重在第一階段大幅拉高至11.58%、第二階段遠傳與鴻海並列第一大股東下情況下，台灣大、亞太電信未來5G合作機率，可能變得相對不高。

(工商 )