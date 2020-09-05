遠傳、亞太電信4日晚間舉辦重大訊息及聯合記者會，遠傳電信將入股亞太電，並預計於2022年6月底前，遠傳與鴻海並列亞太電信第一大股東，並將個別持有亞太電信股份23.8%。

NCC副主委兼發言人翁柏宗4日表示，這是在電信管理法架構下，讓業者頻譜的使用朝彈性化管理方向發展，賦予業者間經營的最大彈性，迎向5G時代，NCC樂見電信業者甚至是跨業之間的合作，促進頻譜使用效率，以及創新應用服務的發展。

遠傳電信與亞太電信4日宣布，遠傳將以取得之3.5G頻段（80MHz）與亞太電信進行共頻共網合作。亞太電信將分擔遠傳3.5G頻段共頻共網九分之二的成本，頻譜費用新台幣94.73億元，以取得20年遠傳3.5G頻段九分之二的網路容量使用權。

為提升雙方長期資源與網路之運用與效率，遠傳電信並與亞太電信就行動通訊深化共頻共網策略合作，雙方在共頻共網合作上依法核准後，遠傳將先增資亞太50億元。雙方並同意在2022年6月30日之前，遠傳將發行新股與鴻海精密交換其持有之部分亞太股權，交易完成後，遠傳與鴻海精密將個別持有亞太電信股份23.8%。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳自NCC制定5G共頻共網政策以來，一向秉持開放態度，遠傳標得的5G頻譜優勢亦足以支援同業亞太電信共頻共網，並仍能在三大電信之中維持用戶個人5G最大優質頻寬。

井琪強調，與亞太電信5G共頻共網後，透過成本分擔，遠傳將能提升頻譜效益，降低網路成本，轉而投入資源開發更多5G服務，和更優質的5G網路體驗，消費者將是最大贏家。 遠傳本著誠信、互惠、雙贏並且遵法的原則很高興與亞太電信合作；相信此次合作將為台灣電信史上之重要里程碑。

亞太電信總經理黃南仁表示，這次合作傳達兩個重要意涵，第一，因應5G發展，透過共頻共網集合兩家電信公司網路資源，可加速推動5G網路建設，並提供消費者更佳之5G網路服務。基於政府法規開放支持、符合國際技術標準、有助於提升網路效益等有利因素促使下，預期共頻共網將成為5G新潮流和新趨勢。第二、雙方在同一5G高速網路支持下，仍將各自投入資源，致力發展5G多元加值應用及垂直場域智慧應用，帶動電信業者由提供單純電信服務，轉型為多元資通信服務業者，創造企業更高之價值。

黃南仁強調，亞太電信透過本次策略合作，將提供用戶升級至更具競爭力之5G網路。共頻之3.5GHz 為5G主流頻段，支援終端機款齊全；28GHz頻寬大、速度快，擁有高速率及低時延優勢，適合垂直場域或特定應用服務使用，透過中高頻組合，不論發展個人、家庭或企業用戶相關應用和業務，都如虎添翼。

黃南仁表示，展望5G，亞太電信將攜手更多策略夥伴，拓展生態圈。

(工商 )