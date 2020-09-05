Or wow I didn’t even know that! Coach Mo is absolutely right! That’s ridiculous 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) September 4, 2020

面對NBA從季後賽次輪開始，逐漸開放球員家屬進入奧蘭多隔離園區，就連裁判也被允許1名親友進入，沒想到NBA竟然禁止各隊教練的親友進入園區，讓金塊總教練麥克馬龍不禁表達嚴正抗議，就連湖人「小皇帝」詹姆斯都喊荒謬！

「球員就有家人進來陪伴，裁判也允許1名來訪人員，而教練卻1個都不被允許，」麥克馬龍接受《Eurohoops》訪問表示，「為你感到羞恥，NBA！這太瘋狂了，我想念我的家人，讓我跟家人分離快要60天以上，這簡直就像在犯罪一樣。」

看到麥克馬龍表達內心不滿，詹姆斯也分享這段新聞表示，「哇！我甚至都不知道這種事情，馬龍教練是正確的，那太過荒謬了！」畢竟聯盟這種離譜的差別待遇，擺明就不尊重各隊教練，也沒考慮辛苦執教的教練在心理層面的孤獨感。

像是5日這場湖人與火箭的西區準決賽首役，場邊光是湖人的親友團，就一口氣來了16人之多，包含詹姆斯、安東尼戴維斯、庫茲馬、麥基、杜德利、卡魯索、J.R.史密斯等湖人球員都邀請親友進入園區，沒想到各隊教練卻變成「邊緣人」。

(中時 )