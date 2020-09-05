今再增2例境外移入確診，另指揮中心昨於記者會上表示，領到「加利口罩」的民眾，除可去藥局、衛生所外，也可去四大超商、康是美等通路換口罩，但晚間卻發現執行困難，緊急針對超商部分喊卡。對此，指揮中心發言人莊人祥今午將針對確診個案及口罩最新說明。

又增2例確診！指揮中心今（5日）宣布，新增2例境外移入確診，國內截至目前累計8萬8031例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含8萬6972例排除），其中491例確診，分別為399例境外移入病例、55例本土病例、36例敦睦艦隊以及1例不明（比利時工程師）。

另指揮中心2日表示，日本確診個案為台灣籍50多歲男性，今年3月19日自日本返回台灣，8月31日與友人一同出境至日本，於入境日本時進行採檢確診，目前以匡列87位接觸者，其中採檢有4人須採檢，2人已採檢，其中1位是家屬，核酸檢測和寫清抗體的結果都是陰性。

而「加利口罩」混充陸製口罩到實名制通路販售，掀起軒然大波，不少民眾都表示「中獎」，指揮中心昨在記者會上表示，開放到藥局、衛生所、4大超商和康是美、全聯等通路進行退換貨，但晚間卻發現「執行困難」，因此「急轉彎」喊卡超商換貨部分。

(中時新聞網)