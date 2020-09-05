美食實境節目《中餐廳3》邀集眾星經營餐廳，第三季由黃曉明擔綱店長，帶領秦海璐、楊紫、王俊凱以及大廚林述魏，一起來到義大利西西里小島上，挑戰在當地經營中餐廳。沒想到五人一下飛機，就面臨了創業最大難題，每個人的錢包都被製作單位扣押，只能從零開始。窮則變，變則通，為籌措開店資金，五人使出渾身解數，齊心為中餐廳的開幕努力，性格各異的眾人也在合作過程中迸出精采火花！

黃曉明這次在《中餐廳3》出任店長一職，行事雷厲風行，宛如霸道總裁上身，口氣總帶著一種不可違逆的氣場，不時爆出許多令人覺得是「慣老闆」的金句，比方說：「我不要你覺得，我要我覺得！」、「聽我的！一個人說了算，這件事情不需要討論。」等等，此類「明」式發言，令眾人不知所措而鬧上矛盾。金馬影后秦海璐則擔起財務總監的大任，為顧全大局操碎了心，首集就因食材採購而與大廚林述魏爆發衝突，看似情商低、不講理，實際上是精打細算，將錢花在刀口上，才不得不扮黑臉。擔任外場經理的王俊凱，為了能做出道地香醇的珍珠奶茶，還特地搬救兵打電話請教蘇有朋，掌握黃金比例調製後，成功贏得顧客一致喜愛，用珍奶收服義大利！

王俊凱和楊紫雖然相差7歲，童年看的卡通與偶像劇都相仿，有時興致高昂的聊起有趣片段時，兩人因一來一往爭相模仿，笑聲不斷，相處起來卻如同姐弟般，黃曉明則一頭霧水的被晾在一旁，只能偷偷拿出手機搜尋關鍵字，以緩解這年齡差距的尷尬。年紀最為相近的兩人，私底下外出時，因不解黃曉明有時候的獨斷，學起「霸總」說話，不論是語氣、動作或是表情都十分到位，兩人的互動為節目增添了更多的娛樂性。

真人實境秀裡，「務實派」與「個性派」總會有著互相矛盾或是爭執，鬥爭升級的《中餐廳3》裡，為了挑嘴的客人與餐廳營收，遇見意見不合時的磨擦，依然放下分歧使出渾身解數，齊力滿足客人的味蕾，究竟五人如何急中生智，迎刃而解？9月6日起，每週日晚間8點中天綜合台；每週日晚間10點中視，熱烈登場。

(中時新聞網)