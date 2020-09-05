參與座談會的家長表示，每位家長都離小學階段很久了，透過講座內容再次體會孩子求學過程所面臨的挑戰和困難，用心陪伴孩子共同度過新學期。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府教育局因應家庭教育法修正，為健全家庭功能、預防家庭問題，並為協助小一新生家長在孩子入學前後的準備及調適，於109年8、9月開學前後分別辦理3場次 「小一新生家長系列成長課程」；課程核心內容包含有入學前的親職溝通、調適準備及引導、談優勢學習及正向教養陪伴孩子發展，透過事前準備及認識孩子的情緒、生理發展，強化家長的親職教養能量。

台中市家庭教育中心於5日在南屯區大新國小，安排譚慧蘭諮商心理師對小一新生家長主講「優勢學習及正向教養」，內容談及優勢學習策略、圖像與文字互補學習、親子關係中的規則與需求等，也讓家長實際體驗優勢學習策略；藉由五感檢測及學習單去感同身受孩子在學習過程中需要家長協助支持引導的重點，運用手放開、心陪伴、新方法，讓家長能在新學期更安心陪伴孩子，一起共同成長。

參與座談會的家長表示，每位家長都離小學階段很久了，透過講座內容再次體會孩子求學過程所面臨的挑戰和困難，也提醒家長要以身作則、用心陪伴孩子共同度過新學期。

中市家庭教育中心表示，為讓家長有更深入學習的機會，預計在9月12日(星期六)特別以小團體方式，讓參與家長練習如何與孩子溝通，透過實際練說方式，依孩子不同個性採不同溝通策略，維持正向親子關係，以達成預防家庭問題產生並陪伴及支持家庭關係。

教育局楊振昇表示，提升家庭教育不僅是維護家庭功能完整運作，更要有陪伴守護家庭的信念，希望透過親、師、生合作，共同學習成長，讓家庭教育的推廣向下扎根，達到全人品格的目標。

(中時 )