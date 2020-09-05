加利科技公司遭爆從大陸進口337萬片非醫療口罩，加工成台製實口罩流入市面，士林地檢署搜索加利公司及八里廠，在2倉庫查扣70多萬片尚未發送的大陸制口罩，與公司800多萬現金，5日將加利負責人林明進由市調處移送士林地檢複訊，林明進在訊問中坦承犯行，檢方裁定林明進以350萬交保，結果其妻深夜不到2個小時，就籌足這筆距額款項，順利讓丈夫交保。

檢方指出，林明進涉嫌詐欺、妨害農工商等罪，但因坦承混充過程，無羈押必要，給予交保。檢調共在加利八里區公司及2處倉庫發現70多萬片大陸口罩，現正擴大清查之前進口的口罩流向。

檢方指出，加利科技加入「口罩國家隊」，非醫療口罩以每片3.1元交由政府徵收，但大陸製口罩1片成本僅約1元，加利從中可獲每片2元的價差利潤，且至少有260萬片口罩已賣出流入市面，不法獲利超過500多萬元，檢調將負責人林明林明進及另2名證人帶回偵訊。

訊後，2名證人請回，林明進以被告身分，5日凌晨移送士林地檢，據了解，林明進全部認罪，今日凌晨3時許，檢察官以涉犯詐欺和商品虛偽標記等罪，裁定林明進350萬元交保，但當時深夜籌錢有難度，家屬籌集交保金還差約50萬，但妻子2個小時內就籌到錢，林明進於凌晨5時許離開地檢署。

(中時新聞網)