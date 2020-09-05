黃鈺文7年前播報新聞時因燒毀天燈成名。（圖／中時資料照片）

黃鈺文發文。（圖／翻攝自Mickey 黃鈺文臉書）

前氣象主播黃鈺文早年以藝名「米奇」在《我愛黑澀會》出道，後來她轉換跑道當上主播，2013年在平溪報氣象時因不慎燒毀天燈爆紅。昨(4日)她突然在臉書宣布，雖然新冠肺炎疫情當頭，本月中她仍決定離開台灣，轉到新加坡發展，擁有4張執照的她除了藝人身分也十分全能，強調希望繼續學新事物，「投資自己也希望慢慢走進理想的生活」。

26歲黃鈺文從世新大學新聞系畢業，過去是「黑澀會美眉」的她，2012年到新聞台擔任氣象主播，隔年因播報時燒毀天燈意外，被網友戲封為「天燈主播」，2014年她閃電宣布離開主播檯，轉到澳洲的華人電視台當主播，打工度假4年多，同時也培養了不少技能。

學習慾旺盛的黃鈺文，在澳洲時擔任侍酒師，為此考了WSET LEVEL3、CMS L1品酒證照，另外還有英文領隊執照、英文導遊執照，目前正努力考取法文B1證照，2年前她返台回歸媒體圈，昨她突然投出震撼彈，宣布：「跟大家報告一件重大決定...這個月中我確定會離開台灣飛新加坡～我知道在這個階段決定要飛大家應該都覺得我瘋了」。

黃鈺文也說，世界上每個瞬間都是選擇，「小到晚餐吃什麼、大到要不要生孩子，都是決定自己要長什麼樣子的選擇」，「我愛自己最好的方式，就是讓自己不斷的學習，投資自己也希望慢慢走進理想的生活，目前一切雖然都還很混亂，但我也不求一個假象的安定」，並希望大家尊重、祝福她的決定，粉絲回應：「加油～你真的很棒欸」、「再放個天燈祈福一下」、「加油，注意安全，有空記得回台」。

(中時新聞網)