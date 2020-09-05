批踢踢網友發文。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

「口罩國家隊」加利科技有限公司，被查獲以陸製非醫療用口罩混充實名制口罩，主要流入雙北與宜蘭地區，引發社會震驚。老闆林明進3日表示，工廠過勞問題讓他以參加國家隊為恥、希望將加利踢出國家隊。有網友認為，林特質鮮明、口才出眾、表情生動且站在員工角度發聲，讓總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中親上火線砲轟，若從政閉掀起旋風。

網友在批踢踢論壇發表《加利老闆 從政一定掀起旋風》一文，寫道：「機關槍式的嘴，各種掃射，政府、大廠、國家隊通通都噴；生動的表情、為員工著想，更重要的一點——穿吊嘎受訪！完全庶民形象。」

不僅如此，發文網友更表示：「一個人撼動衛福部，不僅陳時中，還有蔡英文、賴清德、蘇貞昌都要砲轟他。一個小廠老闆被國家隊圍毆，依然屹立不搖，其心智令人敬佩，之後只要主打國家機器迫害就好。我如果是江啟臣，會毫不猶豫吸收加利老闆來用，未來肯定能掀起旋風的。」

文章一出，反應兩極。其他網友紛紛回應：「新北吹哨人」、「不就是口罩版本的林佳新」、「韓國瑜3.0」、「有學到韓總皮毛喔」、「韓導接班人已經現身」、「加入民眾黨啦」。

(中時新聞網)