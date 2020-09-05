健保6月針對8大類自付差額特材訂定上限，引發醫界反彈，最終宣布暫緩，7月24日又公布，不會訂定收費上限，改訂極端值，並在日前宣布上路。對於近期部分醫界人士的質疑，健保署表示，極端值的訂定是與17個學協會溝通而定，並以院所收費價之百分位為管理院所收費之極端值，討論者均具有學會代表性。醫師若有意見都可向學會反映，醫學會再來與健保署討論，健保署都會尊重。

健保署長李伯璋表示，健保署的理念就是讓大家有個快樂的工作環境，對台灣人民的健康照顧也是我們的責任。針對2019年12月以前已收載的自付差額特材，在這次調整以後就回歸專業自主，未來如果專業上覺得有需要再次調整，才會做進一步討論。

李伯璋表示，自付差額特材不會像藥價每年調整，醫師有意見都可以向醫學會反應，醫學會可以來跟健保署討論，健保署都會尊重醫學會的意見。

對於新醫材、新技術的引進是否造成阻礙？李伯璋表示，功能／材質分類並非齊頭式收費，而是在 TFDA 仿單確效醫材效能與專業討論下分類，確保民眾資訊，讓資訊更透明，在同一功能／材質群組裡，各廠牌依可良性競爭。未來新醫材進入市場，會徵詢學會意見，依程序提至專家諮詢會、共擬會議討論。

李伯璋表示，極端值或許讓大家直接想到科學上的極端值，但在此次溝通會議上，極端值是學會建議的數值，大家認同超出這個數值的收費是應該調整，會來修正看看是否有更好的名詞，以免誤解。

極端值的管理機制是6月24及7月1日自付差額特材相關專科醫學會與健保署，參考國外價格、國內採購價格、醫材比價網價格，以及各醫材功能／材質類別之價格差異等資料共同討論出，討論者均具有學會代表性，如理事長、 理監事會等成員。

李伯璋表示，溝通永遠無法滿足每位個別醫師的期待與想法，但不能說沒有溝通、沒有共識，也非健保署單方定義。 健保署會與醫界一起努力，溝通不足的地方會修正，最終責任還是要確保民眾權益，讓醫界有快樂的工作環境，強化醫材比價網，資訊公開、透明。

(中時 )