影》陸製口罩混國家隊 加利負責人林明進遭訴 士林地檢說明新進度

加利科技公司從大陸進口337萬片口罩混充台製實名制口罩案，檢調昨(4日)搜索位在新北市八里區的工廠扣得相關資料，5日將負責人林明進移送士林地檢，並以350萬元交保。士林地檢署出面說明，因林的罪嫌相當重大，機會持續積極偵辦，也呼籲其餘口罩廠商勿心存僥倖鑽漏洞。

士林地檢署主任檢察官張紜瑋表示，昨日在八里倉庫現場查扣70多萬片大陸製口罩、800多萬元現金、帳簿以及電腦等證物。並通知負責人林明進與2名員工到案說明。林明進在訊問中坦承犯行，包括詐欺、違反藥事等罪，士林檢方諭知林明進以350萬交保。

檢方指出，林明進涉嫌詐欺、妨害農工商等罪，但因坦承混充過程，檢方認為無羈押必要便給予交保；而林罪行重大，全案將持續積極偵辦，並擴大清查過去進口的口罩流向。

而加利科技加入「口罩國家隊」，非醫療口罩以每片3.1元交由政府徵收，但大陸製口罩1片成本僅約1元，加利從中可獲每片2元的價差利潤，且至少有260萬片口罩已賣出流入市面，不法獲利超過500多萬元。檢調也藉機呼籲口罩廠商勿心存僥倖鑽漏洞。

(中時新聞網)