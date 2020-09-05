新冠肺炎疫情自年初爆發迄今，疫情持續蔓延，台灣近日新增確診案例也都是境外移入。國民黨立委溫玉霞近日則是在臉書透露，自己有一位從南非返台的朋友確診新冠肺炎，但原因竟然是因為「熱心讓同樣要返台的一對台灣母女順道搭車」，未料對方隱匿病情，也完全沒有做好戴口罩等防護措施，結果該名友人全身插滿12條管線，正與死神搏鬥中，讓她忍不住痛批「隱匿病情是最自私的行為！」

溫玉霞在臉書寫下，友人由兒子送行自南非搭機返台，父子熱心讓同樣要返台的一對台灣母女順道搭車，兩位母女明知已有打噴嚏丶流鼻水的症狀，但在搭便車的80公里途中，完全沒有做好戴口罩等防護措施，更沒有告知其實她們是要回台灣檢驗、治療COVID-19。

然而，溫玉霞透露，這對母女抵達台灣，入境時即告知機場檢疫人員自己有疑似症狀，進行篩檢果然確診，和母女同機座周邊人士也被通知必須進行篩檢，「可議的是，她們卻隻字不提72小時內，也曾在密閉車廂內與他人有50分鐘且未戴口罩的行程，致使友人錯過了提前篩檢的機會」。

溫玉霞說，友人從隔離病房到再加護病房，全身插滿12條管線，正與死神搏鬥中，希望最後能戰勝病毒的折磨。然而醫生告知即使未來治癒，肺部也將產生不可逆轉的肺部纖維化。而在辛苦治療的同時，家人亦掛念遠在南非的兒子是否真的逃過一劫、幸運未被感染？事發迄今家人憂憤不已、非常難過，何以這對母女要刻意隱匿，讓父子曝露在被染疫的高風險中？

溫玉霞批評，這對母女甚至入境確診後，仍不吐實讓友人錯過潛伏期的檢查，等到拉肚子狂瀉時，家人告知衛生局人員，友人曾和確診母女同車近1小時，但這位女士仍矢口否認，又讓友人一再錯失盡速檢測、治療的黃金時間。「好心，換來的不是感謝與好報，反而是招徠無情病魔在啃嚙他的身心！如今助人的好事變成無法挽救的憾事，一切源頭只因這對母女的自私與隱匿！」

最後，溫玉霞也藉此經歷告訴大家，「病毒不長眼睛，但福禍之別往往只在一念之間，做好隔離保護自己也請保護、尊重他人！」而貼文曝光後，有許多網友也感到相當憤怒，紛紛留言寫下「個人道德與防疫同樣重要」、「這個真的太過分了！絕對要公布此對台灣母女姓名！請溫立委繼續追蹤後續發展，帶給人民明確事實真相。支持委員」、「無道德的人真多，祝友人一家平安」。

另外，國民黨立委葉毓蘭也現身留言表示，「太差勁了，希望友人先生能夠早日康復。但是如果入境有普篩，也不致於延誤治療吧」。

(中時新聞網)