女顧客拿出10盒口罩想退貨。（圖/戴上容攝）

加利員工開不了門。（圖/戴上容攝）

口罩國家隊「加利科技」爆發混充大陸製口罩，4日起接受民眾退貨，昨天檢調搜索到深夜才離去，今天加利門前陸續有民眾拿盒裝口罩要換貨，卻見到大門緊閉民眾無奈離去，加利員工回應「週三才能接受盒裝退貨」。

今天上午陸續有民眾到公司門口要退貨，一位女顧客自稱前員工，老闆對她「還不錯」，她從車內拿出10盒價格2500元口罩，看到鐵門緊閉後無奈離去。

另一位先生手拿「北極熊百分百台灣製造」盒裝口罩，打開一看是粉紅色印有「Carry mask」，他表示這盒口罩因為是特殊顏色，內有50個口罩，但價格350元，他特別跑一趟到八里加利工廠想要退貨，加利公司卻緊閉讓他無法換貨。

加利科技3位員工一男二女上午9時許到加利公司門前想開門，卻試了半天開不了，轉而走到巷內，面對媒體提問，民眾想退換貨口罩該怎麼辦，員工回應，公司週三會接受退貨。

(中時 )