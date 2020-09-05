天使大谷翔平因為右肘傷勢無法投球，長期擔任指定打擊，天使希望他能找回守備的技能，增加調度的靈活性。大谷堅稱傷勢沒有影響打擊，但他的擊球能力一落千丈，開季至今30場比賽，打擊率還不滿2成，攻擊指數跌破0.700。

總教練麥登(Joe Maddon)過去在小熊以頻繁調動先發打線而飽受批評，今年大谷儘管表現不佳還是被他放在核心棒次，但再打不出去肯定會有壓力。上個月大谷在賽前就進行過守備練習，讓他在一壘接滾地球，還回到外野去接高飛球。

大聯盟官網報導，大谷最快可能在明年擔任野手上場。大谷說：「他們沒告訴我何時，但他們希望我準備好。我很久沒守一壘了，練習的時候很好玩，到時候真的上場比賽我會認真起來。」至於外野手，大谷表示他隨時可以上陣。

大谷在日職累積超過60場外野守備(主要是右外野)，只有1次失誤，比他當投手的時候還少，但2014年之後就沒再擔任野手，他還自嘲不擅長守備。其實大谷是有名的飛毛腿(俊足)，依照聯盟數據庫Statcast統計，他腳程排名全聯盟第23，適合在外野跑動。天使一哥卓奧特(Mike Trout)也是外野手，主要負責中外野。

(中時新聞網)