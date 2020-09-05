【現場直播】美國豬肉、牛肉開放，陳時中親自說明瘦肉精容許量及標示。(中時新聞網)

總統府日前宣布開放瘦肉精美豬、30月齡以上美牛輸台，衛福部食藥署今公布瘦肉精「萊克多巴胺」殘留容許量，除了原先指出的肝、腎、脂肪、肌肉以外，其他豬隻可食用部位如心、肺、舌、肚等也准萊克多巴胺殘留，檢出的量不得超過0.01ppm。

依據世界衛生組織國際食品法典委員會（CODEX），豬隻肌肉中萊克多巴胺的殘留容許量為0.01ppm、肝為0.04ppm、腎為0.09ppm、脂肪則是0.01ppm。

針對豬萊克多巴胺的殘留容許量草案，食藥署在108年委託國立成功大學教授進行風險評估，為了照顧到所有的消費群，此項評估針對不同年齡層的民眾及敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女。

經過研議，食藥署今日公布，豬隻萊克多巴胺的殘留容許量分別是，肌肉0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、脂肪（含皮）0.01ppm，4部位中僅有腎臟比國際標準嚴格。其餘豬隻可食用部位，包括胃、腸、心、肺、舌、肚、血等，均為0.01ppm。

針對美牛，食藥署107年重新評估不限月齡牛肉(也就是包括30月齡以下及30月齡以上)的食用安全性，並基於美國為世界動物衛生組織(OIE)所評定的牛海綿狀腦病(俗稱狂牛病，BSE)風險可忽略國家，意即為牛隻及飼料管理系統等級為最好的國家，據此，9月1日衛福部召開「牛海綿狀腦病(BSE)專家諮詢會」討論，在認定牛肉安全無虞的前提下，開放30月齡以上美牛輸入，但仍不得輸入高風險產品，如頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等。

開放美豬美牛進口，衛福部長陳時中(見圖)5日親上火線，公布安全容量及標示細則。（ 資料照片 鄧博仁攝）

(中時新聞網)