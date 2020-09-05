捷克參院議長維特齊率團訪台，不僅在台引起討論風潮，而大陸外交部長王毅稱捷克將為此付出沉重代價。雖然王毅的說詞引起捷克政府反彈，但捷克知名鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）表示，確實有大陸客戶因以此為由，臨時取消總值約合新台幣700萬元的訂單，並擔心雙邊關係惡化恐影響未來在陸銷售。

據捷克當地媒體《iDNES》報導，大陸強烈批評維特齊訪台，外交部長王毅也稱違反一中原則將付出沉重代價，不過維特齊也否認此舉違反所謂一中原則。不過佩卓夫表示，北京與周邊地區的客戶向他們致信表示，在大陸有傳聞稱政府要對捷克與其商品實施制裁，且他們沒有能力支付罰款，只能要求暫停交貨。

佩卓夫鋼琴總裁佩卓夫瓦（Zuzana Ceralova Petrofova）也表示，在雙邊關係前景不明之下，佩卓夫在大陸的代理商只能觀望，也不清楚佩卓夫的員工能否順利拿到大陸簽證，以便參加10月底舉行的上海國際樂器展覽會，並表示「代理商不知道我們是他們的朋友還是敵人，對於在外交上無法團結感到抱歉」。

1864年成立的佩卓夫鋼琴是歐洲重要的鋼琴製造商，營業額35%仰賴中國，該公司擔心捷克與大陸關係惡化將對其在陸業務造成負面影響，去年佩卓夫才以其他品牌方式在陸生產，並在陸售出6千架鋼琴。

報導也指出，由於歐洲受新冠疫情衝擊，佩卓夫原定的銷售計畫難以實現，現在評估將減少原先預定銷售量的1/5，而大陸市場也從7月起開始恢復。

至於維特齊率團訪台是否會影響對陸關係，捷克外長佩崔切克（Tomáš Petříček）認為此行不會影響捷克與大陸的關係，捷克仍願意與陸進行戰略對話。

(中時新聞網)