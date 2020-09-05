誰說要瘦就要餓肚子！九如中醫診所副院長許淳彰表示，把握「4321飲食法」睡前4小時不吃東西，早餐吃的豐盛營養又均衡，午餐吃六七分飽就好，晚餐則只吃蔬果吃到飽。中午之前想吃什麼都可以，減重前後維持差不多的飲食，因此減重期結束後，不會報復性大吃。

許淳彰分享，門診常聽到減重的上百種煩惱，許多患者都說，網上很多瘦身飲食，幾乎都要少吃、不吃澱粉，甚至還要斷食，對他們來說真得很難長期維持，且通常減重計畫一結束，就會破功，甚至報復性大吃。

許淳彰表示，減重其實不用餓肚子，可以把握「飲食4321原則」，不但能吃自己喜歡的食物，減重前後維持差不多的飲食，較不易產生報復性大吃，導致最後復胖的慘劇。

許淳彰指出，「飲食4321原則」其實就是睡前4小時不吃東西，早餐、午餐和晚餐的「營養比例」是3:2:1。早餐要吃的最營養、均衡豐盛，什麼都可以吃，另外午餐應吃六七分飽，醣類、脂質和蛋白質都要攝取到，最後晚餐則是蔬菜水果吃到飽。

許淳彰表示，珍奶、牛排、香雞排，還是熱炒、燒烤通通可以吃，不過要記得把吃的時間順序對調，改到早上或中下午再吃，不要再晚餐大吃大喝。

許淳彰解釋，中醫講胃不和則寐難安，因此多建議睡前四小時不進食，主要是避免睡前飲食的熱量無法消耗掉，而多餘的熱量會在休息時間轉化成脂肪儲存，且也會增加腸道的負荷，進而影響睡眠品質，睡的不好也會影響身體代謝！

許淳彰也提醒，減重速度的快慢跟體質及生活習慣息息相關，飲食方式僅供參考，大家可多方嘗試，找出最適合自己的方法，或是尋求專業醫師的諮詢協助。

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(中時新聞網)